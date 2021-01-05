Заборона продажу сірників і лампочок під час локдауну: головний епідеміолог Києва шокований

З 8 по 24 січня в супермаркетах будут доступні лише товари першої необхідності

Олег Рубан заявив, що заборона повністю суперечить усім речам, котрі якось пов'язані з епідеміологією

Заборона під час локдауну з 8 по 24 січня продажу в супермаркетах товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок не має нічого спільного з протиепідемічними заходами. Однак з цієї ситуації можна знайти вихід.

Про це сказав очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в коментарі сайту «Сьогодні».

Він підтвердив, що з 8 січня доступними будуть лише товари і послуги першої необхідності – продукти, лікарські засоби і вироби медичного призначення, засоби гігієни та зв'язку, а також корми для тварин, ветеринарні препарати, насіння, засоби захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

Після Різдва навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, електролампочки, батарейки, дитячі товари для навчання.

Рубан зазначив: «Одягу, преси, лампочок, батарейок, дитячих товарів для навчання в переліку дозволених дійсно, немає. Таке рішення прийнято на думку якихось експертів... Хотілося б подивитися у вічі цим експертам, які припускають, що завдяки цим товарам буде менше людей в магазинах. Це повністю суперечить усім речам, котрі якось пов'язані з епідеміологією».

Він додав, що поки незрозуміло, чи будуть кияни змітати товар з полиць в магазинах до 8 січня.

«Чи буде ажіотаж – невідомо. Але правильно було б це все виправити. Мають бути місця, де люди, дотримуючись безпечної дистанції, могли б купувати життєво важливі продукти і товари», – вважає Рубан.

Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть змушені закривати окремі секції або забороняти продаж таких товарів безпосередньо під час розрахунку на касі.

Нагадаємо, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.