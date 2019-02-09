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    «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових рейсів на потяг Київ-Лисичанськ

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    Потяг &laquo;Укрзалізниці&raquo; - «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових рейсів на потяг Київ-Лисичанськ
    Потяг «Укрзалізниці»

    Додаткові рейси призначені на непарні дати на період з 7 лютого по 29 березня

    ПАТ «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових рейсів на швидкий пасажирський поїзд № 20/19 Київ – Лисичанськ у лютому-березні 2019 року. 

    Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

    Як зазначається, додаткові рейси призначені на непарні дати на період з 7 лютого по 29 березня.

    «Один з найпопулярніших поїздів у наших пасажирів - Київ-Лисичанськ. У його складі - виключно модернізовані вагони купе та категорії «люкс». Плюс - зручний розклад курсування. На лютий-березень ми призначили ще 26 додаткових рейсів експресу», - написав у Facebook голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» протягом цього року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом. 

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