«Укрзалізниця» призначила 26 додаткових рейсів на потяг Київ-Лисичанськ



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Потяг «Укрзалізниці»

Додаткові рейси призначені на непарні дати на період з 7 лютого по 29 березня

ПАТ «Укрзалізниця» призначила 26 додаткових рейсів на швидкий пасажирський поїзд № 20/19 Київ – Лисичанськ у лютому-березні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Як зазначається, додаткові рейси призначені на непарні дати на період з 7 лютого по 29 березня.

«Один з найпопулярніших поїздів у наших пасажирів - Київ-Лисичанськ. У його складі - виключно модернізовані вагони купе та категорії «люкс». Плюс - зручний розклад курсування. На лютий-березень ми призначили ще 26 додаткових рейсів експресу», - написав у Facebook голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» протягом цього року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.