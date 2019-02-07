«Укрзалізниця» планує на чверть підняти вартість тарифів



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«Укрзалізниця» повідомляла, що в 2018 році перевезла поїздами далекого сполучення 55,9 мільйона пасажирів

Щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти вдвічі, - «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» заявляє, що протягом цього року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Про це повідомляє прес-служба компанії.

При цьому в компанії наголошують: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як удвічі, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 раза.

«Зміна тарифів на пасажирські залізничні перевезення закладена в кількісні припущення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і передбачена в розмірі 25%. «Укрзалізниця» готує пропозицію до Міністерства інфраструктури України провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи, з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%», – повідомила прес-служба компанії.

«Якщо міністерство й інші причетні органи виконавчої влади підтвердять таку пропозицію, тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України», - додали в «Укрзалізниці».

Крім того, з 1 квітня 2019 року індексується рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу на 25%.

«Залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення пасажирських перевезень за тарифами нижчими від економічно обґрунтованого рівня більш ніж у два рази, а також від перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України», – заявляють у компанії.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що в 2018 році перевезла поїздами далекого сполучення 55,9 мільйона пасажирів, що майже на 4 мільйони більше від показника попереднього року.

Минулого року «Укрзалізниця» двічі підвищувала тарифи на пасажирські перевезення. Загалом тарифи подорожчали приблизно на чверть.

Джерело: Радіо Свобода