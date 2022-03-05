Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі

На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави

АТ «Укрзалізниця» призначало евакуаційні поїзди до Польщі на 5 та 6 березня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

Зазначається, що ще два поїзди вирушать у рейс 6 березня: об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм та о 9:00 №902/903 Дніпро – Хелм.

На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний.

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

Нагадаємо, станом на 3 березня, понад 1,2 млн біженців залишили Україну. Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 березня, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Раніше повідомлялося, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

Рада ЄС 4 березня одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців.