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    Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі

    Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі - Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі
    Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі
    фото з відкритих джерел

    На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави

    АТ «Укрзалізниця» призначало евакуаційні поїзди до Польщі на 5 та 6 березня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

    Зазначається, що ще два поїзди вирушать у рейс 6 березня: об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм та о 9:00 №902/903 Дніпро – Хелм.

    На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний.

    Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

    Нагадаємо, станом на 3 березня, понад 1,2 млн біженців залишили Україну. Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 березня, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Раніше повідомлялося, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

    Рада ЄС 4 березня одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців.

    Теги: Польща війна Укрзалізниця залізниця українці
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    Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі