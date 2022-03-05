Телеведуча у прямому ефірі вщент розкритикувала Світлану Лободу (відео)

Телеведуча не стримала емоцій та жорстко розкритикувала Лободу за боягузництво

Українська телеведуча у прямому ефірі вщент розкритикувала співачку Світлану Лободу за її відеозвернення.

Нагадаємо, Лобода, яка тривалий час жила та працювала у Росії, відреагувала на війну проти України, яку розпочав Путін. Співачка зі сльозами повідомила, що в Києві залишися її рідні, зокрема, тато, сестра, брати, тітки, дядьки, бабусі та дідусі. У своєму зверненні Лобода не назвала Путіна, який розпочав війну. Вона лише зазначила, що «ми всі маленькі люди і нічого не можемо».

Післ трансляції цього відео телеведуча не стримала емоцій та жорстко розкритикувала Лободу за боягузництво.

«Просто трагічна пауза зависла у нашому ефірі. По-перше, мене дуже дивує ця позиція, вона плаче, їй боляче, в неї батько, який залишився в Україні. Незважаючи на те, що вона в Європі, оця пєвіца ротом, вона тепер говорить про те, що ми всі хочемо миру, але ми маленькі люди. Це ти – маленькі люди, це ти – маленька люда. Я не знаю, як тебе назвати, пані Світлано Лобода, але ми тут всі великий народ великої країни! Ми всі можемо таке, чого тобі навіть не снилося. Поки ти записувала ось ці сльозливі відео, про те, що ти навіть не змогла назвати Росію, яка напала на Україну, ти не змогла сказати, що це Росія наразі скидає бомби і ракети на твою країну, де твій батько, в тебе не вистачило сміливості сказати це в очі Путіну, тому що ти ще сподіваєшся на те, що в тебе будуть концерти на Расєї. В тебе будуть концерти на Расєї, відспіваємо всі на похоронах того Путіна, але ти не змогла, в тебе не вистачило сміливості», – емоційно прокоментувала ведуча.

Вона наголосила, що українці точно не маленькі люди, оскільки допомогають усім, чим лише можуть у цей складний період, готові голими руками зупинити ворожий танк.

«Ми - великий народ. Народ, який допомагає всім, чим може. Замість Fashion-week відомі дизайнери плетуть сітки. Люди зараз готують бандерівські смузі і кидають, щоб зупинити танки, БТР і все решту. Маленькі люди ідуть з голими руками... А ти кажеш «малєнькіє люді». Сука ти, Світлана Лобода», – підкреслила ведуча.

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Тим часом армія Путіна продовжує нищити мирні українські міста, а сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

Раніше Путін заявив, що українці самі винні, бо не здаються.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.

Сьогодні «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

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