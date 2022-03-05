Росія на десятий день визнала знищення літака Ан-26 разом з екіпажем

Дружина окупанта, як пише одне із челябінських ЗМІ, досі чекає, що їй привезуть останки, щоби поховати

У РФ підтвердили знищення українською ППО літака Ан-26 із екіпажем 24 лютого. У Челябінську, звідки бомбардувати українські міста прилетів пілот окупантських ВПС збройних сил РФ, показали фото загарбників, яких ліквідували в Україні.

На своїй сторінці у «ВКонтакте» депутат Челябінської міської думи Володимир Корнєв, повідомив, що його друг, челябинський льотчик Ростислав Єременко разом з екіпажем російського літака загинув під час «спецоперації» в Україні.

«Дружищє Ростя… Нехай земля тобі буде пухом, рідний! Світла пам'ять тобі! Герой наш загинув у спецоперації, залишилися дружина та двоє дітей!», – написав депутат, який навчався разом з Ростиславом у четвертій школі Чебаркульського військового міста.

Раніше російські пропагандисти збиття транспортника називали «вигадкою» і запевняли, що Збройні сили України нібито видали за збитий російський літак власний Ан-26.

Пілотом збитого Ан-26 виявився військовослужбовець путінської армії Ростислав Єрьоменко. Його дружина, як пише одне із челябінських ЗМІ, досі чекає, що їй привезуть останки окупанта, щоби поховати.

У Челябінську земляцтвом із загарбником, що вторгся в чужу країну, щоб убивати мирне населення, схоже, пишаються. Там уже заговорили про те, щоб назвати одну із вулиць на честь «героя» путінської «спецоперації».

24 лютого повідомлялося, що у Воронезькій області Росії розбився літак Ан-26 Повітряно-космічних сил Росії. У міноборони РФ також зазначили, що попередньою причиною катастрофи стала відмова техніки.





Тим часом перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

Сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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