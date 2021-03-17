Пропрацював лише пів року. Уряд звільнив очільника «Укрзалізниці»

Рішення стало підсумком протистояння між правлінням «Укрзалізниці» і Наглядовою радою компанії

Кабінет міністром України на сьогоднішньому засіданні зняв з посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Рішення стало підсумком протистояння між правлінням «Укрзалізниці», яке ініціювало реформу на залізниці, і Наглядовою радою компанії, яка її заблокувала.

Наглядова рада сьогодні одноголосно прийняла рішення про звільнення Жмака.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури в одноденний термін надати інформацію про діяльність правління компанії і Наглядової ради в 2017-2021.

«Укрзалізниця» в рамках реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури. На початку лютого наглядова рада АТ «Укрзалізниця» ухвалила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

У кінці січня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань в 2017-2020 роках, відповідно, до старту роботи в компанії нинішнього глави. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядової ради УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави «Укрзалізниці» Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише в кінці 2020 року. Глава УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії.

Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.