Укрзалізниця очікує, що українці влітку не поїдуть за кордон, та готує 30 поїздів

Наразі Укрзалізниця активно готує рухомий склад до літніх канікул

У межах програми з підготовки до перевезень у літній сезон Укрзалізниця готова призначити не менше 30 поїздів у найпопулярніших напрямках. Про це повідомив виконувач обов'язків члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Наразі триває активна робота з підготовки рухомого складу, інфраструктури, організаційні заходи для забезпечення українців у залізничних перевезеннях влітку.

«Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося. Звісно, карантинні обмеження вносять свої корективи, але ми навчилися оперативно на них реагувати та запевняємо, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів», – підкреслив Перцовський.

Також керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці розповів про основні напрямки курсування літніх поїздів: «Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоби пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ-Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова –до Одеси».

Також однією з програм Укрзалізниці щодо поліпшення пасажирського сполучення є створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками. Перспективним напрямком Перцовський назвав запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом та Одесою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зняв із посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, якого обрали на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.

Рішення стало підсумком протистояння між правлінням «Укрзалізниці», яке ініціювало реформу на залізниці, і Наглядовою радою компанії, яка її заблокувала.