Укрзалізниця з 1 березня почала підвищувати ціни на квитки
Ціна квитків зростатиме з 1 березня до 31 грудня поетапно – на 2% щомісяця
АТ «Укрзалізниця» з 1 березня розпочала поступово підвищувати ціни на квитки.
Як повідомляли у пресслужбі компанії, до кінця 2020 року вартість проїзду у поїздах збільшиться на 22%.
Зазначається, що ціна квитків зростатиме з 1 березня до 31 грудня поетапно – на 2% щомісяця. Зростання цін спостерігатиметься у всіх категоріях вагонів, окрім першого класу поїздів «Інтерсіті+».
Як зазначається, причиною зростання тарифів на перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії.
Загалом, дохід «Укрзалізниці» у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень – на 8%.
В Укрзалізниці говорять, що пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.
«Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн», – йдеться в повідомленні.
До відома, за 2018 рік Укрзалізниця підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі – на 12% у травні та 12% у жовтні. Водночас компанія не змогла підвищити ціни на квитки у 2019 році.