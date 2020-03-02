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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця з 1 березня почала підвищувати ціни на квитки

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    Дохід &laquo;Укрзалізниці&raquo; у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень - на 8% - Укрзалізниця з 1 березня почала підвищувати ціни на квитки
    Дохід «Укрзалізниці» у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень - на 8%

    Ціна квитків зростатиме з 1 березня до 31 грудня поетапно – на 2% щомісяця

    АТ «Укрзалізниця» з 1 березня розпочала поступово підвищувати ціни на квитки.

    Як повідомляли у пресслужбі компанії, до кінця 2020 року вартість проїзду у поїздах збільшиться на 22%.

    Зазначається, що ціна квитків зростатиме з 1 березня до 31 грудня поетапно – на 2% щомісяця. Зростання цін спостерігатиметься у всіх категоріях вагонів, окрім першого класу поїздів «Інтерсіті+».

    Як зазначається, причиною зростання тарифів на перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії.

    Загалом, дохід «Укрзалізниці» у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень – на 8%.

    В Укрзалізниці говорять, що пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.

    «Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

    До відома, за 2018 рік Укрзалізниця підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі – на 12% у травні та 12% у жовтні. Водночас компанія не змогла підвищити ціни на квитки у 2019 році.

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