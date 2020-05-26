Залізниця запрацює вже до кінця тижня, — міністр



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Залізничні квитки з'являться у продажу за кілька днів

Залізничне сполучення в Україні запрацює раніше, ніж планувалося

Залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні. Хоча Кабмін прийняв рішення про відновлення роботи залізничного сполучення з 1 червня.

Про це заявив повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі «Сніданку з 1+1».

Також міністр повідомив, що вже цієї середи або від четверга з’являться в продажі залізничні квитки, на яких ціни піднімати не будуть. Утім, все одно вони здорожчають через гарячу літню пору.

Запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі поїзди далекого сполучення - швидкісні експреси та нічні поїзди. Вони курсуватимуть передусім на південь країни, але також потяги поїдуть за кордон.

Втім, в областях, де епідеміологічна ситуація не дозволяє запуск транспорту, потяги теж не будуть їздити.

«Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт - це не тільки підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби», - наголосив Криклій.

Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину. Раніше Укрзалізниця планувала з 1 березня цього року підвищувати ціни на квитки щомісяця.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно із ним залізниця почне працювати з 1 червня.

Також очільник МОЗ назвав чотири етапи пом'якшення карантину.

Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.