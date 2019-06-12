Уряд затвердив стратегію розвитку «Укрзалізниці» до 2024 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрзалізниця» має намір до 2020 року розробити, а в 2021 запровадити інвестиційну програму

Кабінет міністрів України затвердив стратегію АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 10 квітня, повідомив голова правління компанії Євген Кравцов.

Відповідно до затвердженої стратегії, компанія має намір провести 10 ключових заходів, серед яких - впровадження обґрунтованих тарифів на 2019-2022 роки, реорганізація товариства з регіональної структури в бізнес-сегменти 2020-2022.

Також «Укрзалізниця» має намір до 2020 року розробити, а в 2021 запровадити інвестиційну програму. На 2021 рік стратегія передбачає проведення раціоналізації і виробничих підрозділів компанії.

У 2019 році планується провести оцінку клієнтоорієнтованості і розвиток переліку послуг, а на 2020-2022 роки заплановані реалізація та реорганізація непрофільних активів.

У 2021 році передбачається впровадження нової системи управління перевезеннями та системи управління безпекою, а в 2022 році планується впровадження державно-приватного партнерства та програм, які фінансуються за рахунок держбюджету.

На 2019-2021 рік у планах компанії боротьба з корупцією шляхом підвищення прозорості.