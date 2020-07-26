У столичному ВУЗі виявили спалах коронавірусу



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Лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів

Лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання

У столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергій Чумак, передає пресслужба КМДА.

За його словами, в одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

«Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР», — розповів Сергій Чумак.

Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти: «У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів, у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих».

Станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора – 611), померли – 15 (вчора – 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено 95 хворих осіб (вчора – 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора – 63) і 130 – на Львівщині (вчора – 114), 81 – на Рівненщині (вчора – 143).