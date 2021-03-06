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    Реанімації Буковини переповнені пацієнтами з Covid-19

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    Ситуація з коронавірусом на Буковині залишається складною - Реанімації Буковини переповнені пацієнтами з Covid-19
    Ситуація з коронавірусом на Буковині залишається складною
    Фото з відкритих джерел

    В деяких лікарнях хворими вже зайнято 100% ліжок

    В реанімаціях чотирьох закладів охорони здоровʼя Чернівецької області може утворитися дефіцит лікарняних ліжок. Про це повідомляє molbuk.ua з посиланням на офіційний сайт обласної державної адміністрації.

    Відповідна інформація оприлюднена на дашборді Чернівецької ОДА

    Відповідна інформація оприлюднена на дашборді Чернівецької ОДА

    Згідно із цими даними, наразі на 100% заповнені пацієнтами з коронавірусом реанімаційні відділення Чернівецької міської лікарні №3, Вижницької ЦРЛ, Заставнівської ЦРЛ та обласного госпіталю ветеранів війни.

    Окрім того, високий рівень заповненості ліжок у реанімаційних відділеннях Чернівецької обласної клінічної лікарні (84,21%), Новоселицької ЦРЛ (83,3%) і Сторожинецької ЦРЛ (83,3%).

    Водночас палати з хворими на коронавірус наближаються до переповненості у міській лікарні №3 (88,7%), міській лікарні №4 (95,71%) та госпіталі ветеранів війни (96%).

    Сьогодні, 6 березня, відповідно до оновленого зонування країни щодо епідемічної небезпеки, Чернівецьку область разом із Івано-Франківською, Житомирською та Закарпатською, було віднесено до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

    Раніше мер міста Біла Церква Київської області Геннадій Дикий повідомив, що хворими на коронавірус заповнено 90-100% виділених для них місць у трьох міських лікарнях.

    Теги: мер лікарня Чернівецька область Чернівці карантин коронавірус
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