Із Києва до гірськолижного курорту курсуватиме поїзд Інтерсіті (розклад)

На маршруті буде курсувати швидкісний поїзд Hyundai Rotem

Пасажири зможуть безоплатно провезти лижі, палиці до них, сноуборд

Укрзалізниця призначила новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 Київ — Славське. Він почне курсувати з 15 грудня та буде зручним для пасажирів, які планують подорожі до гірськолижного курорту Карпат.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

На зазначеному маршруті буде курсувати швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Поїзд №745 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 05:59 та прибуватиме до Славського о 13:16.

У зворотному напрямку зі Славського поїзд №746 вирушатиме о 16:20 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:57.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Відстань між столицею та курортом Славське поїзд долатиме за 7 годин 17 хвилин, у зворотному напрямку – за 7 годин 37 хвилин.

Квитки можна буде придбати у залізничних касах або онлайн.

Укрзалізниця нагадує, що відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, кожен пасажир має право безоплатно перевозити при собі понад установлену норму ручної поклажі лижі та палиці до них, сноуборд.

Після 17 січня наявність цього поїзда залежатиме від пасажиропотоку.

Нагадаємо, торік «Укрзалізниця» призначила до новорічних і різдвяних свят понад 30 додаткових поїздів.