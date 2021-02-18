  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Уперше за багато років Єрусалим засипало снігом (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Останній снігопад в Єрусалимі був у 2013 році - Уперше за багато років Єрусалим засипало снігом (відео)
    Останній снігопад в Єрусалимі був у 2013 році
    Фото: Наті Шохат / flash90

    Снігопад в Єрусалимі 17 лютого став справжнім сюрпризом

    В Єрусалимі 17 лютого раптово почався рясний снігопад, чого не траплялося вже кілька років. Такі опади призвели до зупинки руху трамваїв і автобусів в столиці Ізраїлю. Про це повідомляє сайт kipa.co.il.

    Муніципалітет готується впоратися із заметами та розчищати транспортні артерії від снігу. На вулиці міста виводять спецтехніку, розгортають роботу регіональних штабів, патрульних груп відповідно до оцінки ситуації.

    Очікується, що рух громадського наземного транспорту відновиться 18 лютого. Також влада Ізраїлю обіцяє надавати допомогу громадянам, зокрема й з груп ризику.


    Нагадаємо, що в 2013 році в Єрусалимі через сильний снігопад закрили школи і дитсадки – тоді за добу випало від 10 до 15 см снігу.

    У Греції продовжують налагоджувати нормальне життя і рух на дорогах після потужного циклону «Медея», що приніс у країну снігопади та незвично низькі температури.

    Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.

    У ніч на 17 лютого температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.

    Теги: Ізраїль снігопад Єрусалим негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies