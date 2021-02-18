Уперше за багато років Єрусалим засипало снігом (відео)

Останній снігопад в Єрусалимі був у 2013 році

Снігопад в Єрусалимі 17 лютого став справжнім сюрпризом

В Єрусалимі 17 лютого раптово почався рясний снігопад, чого не траплялося вже кілька років. Такі опади призвели до зупинки руху трамваїв і автобусів в столиці Ізраїлю. Про це повідомляє сайт kipa.co.il.

Муніципалітет готується впоратися із заметами та розчищати транспортні артерії від снігу. На вулиці міста виводять спецтехніку, розгортають роботу регіональних штабів, патрульних груп відповідно до оцінки ситуації.

Очікується, що рух громадського наземного транспорту відновиться 18 лютого. Також влада Ізраїлю обіцяє надавати допомогу громадянам, зокрема й з груп ризику.



Нагадаємо, що в 2013 році в Єрусалимі через сильний снігопад закрили школи і дитсадки – тоді за добу випало від 10 до 15 см снігу.

У Греції продовжують налагоджувати нормальне життя і рух на дорогах після потужного циклону «Медея», що приніс у країну снігопади та незвично низькі температури.

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.

У ніч на 17 лютого температура повітря в Україні знизилися до -25º, а в Черкасах до -29,3º. Місто знову стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.