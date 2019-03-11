Ураган в п'яти областях позривав дахи будівель та знеструмив 47 селищ



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В Івано-Франківську сильний вітер зривав дахи та валив дерева

В результаті поривів вітру залишаються пошкодженими дахи 75 будівель

Через негоду в Україні на ранок понеділка, 11 березня, знеструмлені 47 населених пунктів у п'яти областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що в результаті шквалистого вітру та через спрацювання систем захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у п'яти областях, а саме: Львівська - 19, Київська - 12, Житомирська - 12, Луганська - 3, Чернівецька - 1 населений пункт.

Також повідомляється, що в Одесі через вітер зруйнувалася частина стіни новобудови, в результаті чого травмована літня людина. У селі Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області впала металева водонапірна вежа, яка перебувала на стадії будівництва.

Крім того, в результаті поривів вітру залишаються пошкодженими дахи 75 (було пошкоджено 108, відновлено 33) будівель житлової та соціальної сфери.

Як повідомлялося, у Львові шквальний вітер зірвав дахи і повалив дерева, а в Одеській області вітер зірвав дах у багатоповерхівці.