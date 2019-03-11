У Німеччині лютує руйнівний ураган Еберхард



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З великими труднощами зіткнулися водії: багато трас були перекриті зваленими деревам

Німецька метеослужба оголосила другий рівень небезпеки. У деяких районах сила вітру досягала 150 км/год

У Німеччині лютує ураган «Еберхард». Через стихії загинула як мінімум одна людина.

Як повідомляє «Укрінформ», у Нуттларе, земля Північний Рейн-Вестфалія деревом убило 47-річного водія в своєму автомобілі.

У Кельні дерево так пошкодило карету швидкої допомоги, що повністю вивело її з ладу, на щастя, ніхто не постраждав.

У цій же землі травми отримали двоє місцевих жителів, включаючи співробітницю команди рятувальників, яка працювала над розбором завалів.

Deutsche Bahn здебільшого зупинив всі свої потяги в Північний Рейн-Вестфалія в неділю, поїзди в сусідні Бельгію та Нідерланди не ходили зовсім. Серйозні перебої в русі транспорту спостерігалися в Саксонії, Нижній Саксонії, Саксонії-Анхальті, Тюрінгії, Гессені, Райнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберзі та Баварії.

З великими труднощами зіткнулися водії: багато трас були перекриті зваленими деревами.

Німецька метеослужба оголосила другий рівень небезпеки. У деяких районах сила вітру досягала 150 км/год.

Ураганний вітер і дощ триватимуть також в ніч на понеділок.

Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам.