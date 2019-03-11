Погода на понеділок: на півдні України до +18, в Карпатах – сніг



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Лише у південній частині України сьогодні без істотних опадів

За інформацією синоптиків, 11 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, очікуються пориви вітру до 20 м/с

У понеділок, 11 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах - сніг.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вночі у західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів. Пориви вітру - 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті - 29-34 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті, Одещині та в Криму - 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях - 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°. На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

У Києві та області 11 березня вранці та вдень теж очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Хмарно з проясненнями та невеликий дощ. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла. По області температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.

Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам.