Негода наробила лиха у Львові (фото)



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Фото: varta1.com.ua

Наслідки негоди у Львові: пошкоджені будівлі та авто

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лижа. Про це пише «Варта1».

Зокрема, близько 07:30 год по вулиці Рибній шквальним вітром було пошкоджено дах будинку, який впав на припарковану машину. Автомобіль зазнав ушкоджень.

По вулиці Джерельній сильний вітер зірвав шифер, цеглу та різне перекриття з будинку, яке впало на припаркований автомобіль і пошкодило його.

На вулиці Сяйво від вулиці Широкої впало дерево і опора освітлення. Рух по вулиці Сяйво заблоковано. Потерпілих немає, на місці працює аварійна бригада.

На вулиці Повстанській впало дерево, яке перекрило дорогу.

Напередодні синоптики попереджали про зміну погоди, зокрема шквальні пориви вітру.