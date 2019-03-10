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    Події в Україні

    Негода наробила лиха у Львові (фото)

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    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Фото: varta1.com.ua

    Наслідки негоди у Львові: пошкоджені будівлі та авто

    У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лижа. Про це пише «Варта1».

    Зокрема, близько 07:30 год по вулиці Рибній шквальним вітром було пошкоджено дах будинку, який впав на припарковану машину. Автомобіль зазнав ушкоджень.

    По вулиці Джерельній сильний вітер зірвав шифер, цеглу та різне перекриття з будинку, яке впало на припаркований автомобіль і пошкодило його.

    На вулиці Сяйво від вулиці Широкої впало дерево і опора освітлення. Рух по вулиці Сяйво заблоковано. Потерпілих немає, на місці працює аварійна бригада.

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    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)
    Негода наробила лиха у Львові (фото)

    На вулиці Повстанській впало дерево, яке перекрило дорогу.

    Напередодні синоптики попереджали про зміну погоди, зокрема шквальні пориви вітру.

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