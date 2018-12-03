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    Уряд Франції проводить переговори з партіями через масові протести

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    Уряд Франції проводить переговори з партіями через масові протести

    Уряд не виключив можливості введення у Франції надзвичайного стану

    Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп у понеділок, 3 грудня, проводить кризові переговори з представниками головних політичних партій у зв'язку з антиурядовими протестами, які в суботу сколихнули Париж.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Президент Еммануель Макрон провів у неділю надзвичайну нараду з питань безпеки з прем’єр-міністром Едуаром Філіпом. Уряд не виключив можливості введення надзвичайного стану. 

    Понад сто людей отримали поранення і 412 були затримані у минулі вихідні під час найбільших за останні роки безладів у Парижі.

    Протести розпочалися в середині листопада, коли автомобілісти виступили проти підвищення акцизів на бензин. Згодом перелік скарг протестувальників розширився – вони висловлюють невдоволення політикою Макрона щодо проблем населення.

    Джерело: Європейська правда

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