Уряд Гончарука похизувався «нововведенням» часів Гройсмана
Офіс залучення і підтримки інвестицій, про запускк якого відзвітували у Гончарука, був утворений ще у 2018 році
Уряд Олексія Гончарука відзвітував про свою роботу згадкою щодо запуску
Про це написав колишній міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко у Facebook.
При цьому Саєнко зазначив, що в статусі дорадчого органу Офіс залучення і підтримки інвестицій взагалі працює з 2017 року.
«Невже ліквідували і створили новий? Помилка? Ввели в оману?», - іронізує ексміністр.
До слова, 5 лютого Кабмін призначив Наталію Ненюченко першим заступником міністра соціальної політики.
Як повідомлялось, у вівторок, 4 лютого, Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єрміністром - міністром розвитку громад і територій.
Виступаючи у Верховній Раді, урядовець окреслив три напрямки роботи, яким приділятиме увагу насамперед: це — завершення децентралізації, реформи ЖКГ і будівельної сфери.