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    Уряд Гончарука похизувався «нововведенням» часів Гройсмана

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    Уряд Гончарука похизувався «нововведенням» часів Гройсмана

    Офіс залучення і підтримки інвестицій, про запускк якого відзвітували у Гончарука, був утворений ще у 2018 році

    Уряд Олексія Гончарука відзвітував про свою роботу згадкою щодо запуску

    Про це написав колишній міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко у Facebook.

    При цьому Саєнко зазначив, що в статусі дорадчого органу Офіс залучення і підтримки інвестицій взагалі працює з 2017 року.

    «Невже ліквідували і створили новий? Помилка? Ввели в оману?», - іронізує ексміністр.

    До слова, 5 лютого Кабмін призначив Наталію Ненюченко першим заступником міністра соціальної політики.

    Як повідомлялось, у вівторок, 4 лютого, Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єрміністром - міністром розвитку громад і територій.

    Виступаючи у Верховній Раді, урядовець окреслив три напрямки роботи, яким приділятиме увагу насамперед: це — завершення децентралізації, реформи ЖКГ і будівельної сфери.

     Читайте також: Реформа уряду провалилась. ЗеКоманда здає назад
    міністр Олександр Саєнко
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