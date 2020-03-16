В Україну сьогодні через карантин не пустили 50 іноземців – ДПСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом останньої доби в Україну в'їхали 85 тис. осіб, а виїхали 58 тис. громадян - ДПСУ

З 16 березня тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком окремих категорій, - держприкордонслужба

В Україну з 00.00 до 8:00 16 березня не пропустили через коронавірус понад 50 іноземців. Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби.

Прикордонники нагадали, що відсьогодні, 16 березня, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком окремих категорій.

«Крім того, упродовж останньої доби прикордонники оформили в пунктах пропуску на державному кордоні понад 140 тис. осіб, у т. ч. на в’їзд прослідувало 85 тис. осіб, на виїзд з України – 58 тис. громадян», - йдеться у повідомленні ДПСУ.

На пропускних пунктах у районі проведення ООС в обох напрямках пропущено близько 55 тис. осіб, на адміністративній межі з АРК – 4,7 тис. громадян.

Також минулої доби, 15 березня, прикордонники провели температурний скринінг у майже 120 000 осіб.

Нагадаємо, митниця розробила інтерактивну карту роботи пунктів пропуску. Карта доступна за посиланням http://www.customs.gov.ua/?p=533.

Як повідомлялося, з 00.00 16 березня 2020 року тимчасово закрито близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України введено згідно з рішеннями РНБО та Уряду, прийнятими через пандемію хвороби COVID-19.

Раніше міністр охорони здоров’я Ілля Ємець запропонував обмежити пересування всередині країни та масові зібрання у понад 10 людей.

Нагадаємо, в міжнародний аеропорт «Бориспіль» прилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями.