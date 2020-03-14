МАУ попередила: усім охочим повернутись в Україну в літаках місця не вистачить



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Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, виконуватимуться за розкладом виключно на повернення туристів до України

Авіаперевізник закликав українців повертатися додому до закриття кордонів 16 березня всіма можливими видами транспорту

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попередила українців, що вільних місць у літаках 15 та 16 березня на всіх не вистачить. Про це йдеться на сторінці авіакомпанії у Facebook.

Зокрема, авіаперевізник нагадує, що «за заявою президента України, о 00:00 годин в ніч з 16-го на 17-е березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення». «Наші пасажири –співвітчизники, які знаходяться закордоном, мають повернутися додому до цього часу, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення», - закликали в МАУ. Також авіаперевізник наголосив, що українцям краще повернутися до кінця доби 16 березня.

«Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, виконуватимуться за розкладом виключно на повернення туристів до України», - поінформували в авіакомпанії.

У МАУ зауважили, що людям, які не встигнуть повернутися додому протягом 15-го – 16-го березня, потрібно звернутися до українських консульств за кордоном.

«Авіакомпанія МАУ попереджає, що кількість наявних вільних місць на її власних регулярних рейсах 15-го та 16-го березня – обмежена, а тому просить з розумінням ставитися до обмежених можливостей авіакомпанії під час дії форм-мажорних обставин», - йдеться у заяві авіаперевізника.

У МАУ повідомили, що планують протягом найближчих двох діб додаткові регулярні рейси для вивезення громадян України.

«Порядок переоформлення авіаквитків пасажирів, рейси яких скасовуються, буде розміщено на сайті МАУ найближчим часом. Розклад рейсів, які будуть поновлені, також буде доступним на www.flyuia.com після скасування заборони на авіасполучення», - зауважили в МАУ.

Як повідомлялося, за рішенням РНБО Україна закриває кордон з 16 березня.

Нагадаємо, МАУ сьогодні востаннє відправила з аеропорту «Бориспіль» літак до Мілану.

Відзавтра, 15 березня, МАУ призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан через поширення коронавірусу Covid-19.