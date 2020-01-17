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    Гончарук: Ми команда і хочемо нею залишатися

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    <p>Олексій Гончарук підкреслив, що його заява про відставку оформлена згідно з Конституцією на ім'я голови Верховної Ради, і у президента є можливість перенаправити її у Раду в будь-який час</p> - Гончарук: Ми команда і хочемо нею залишатися

    Олексій Гончарук підкреслив, що його заява про відставку оформлена згідно з Конституцією на ім'я голови Верховної Ради, і у президента є можливість перенаправити її у Раду в будь-який час

    Фото: Укрінформ

    Олексій Гончарук заявив, що уряд продовжує працювати в штатному режимі, поки президент не прийме рішення хто може продовжити працювати

    Уряд працюватиме у штатному режимі в очікуванні «політичного рішення» президента Володимира Зеленського. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Верховній Раді.

    «Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак і маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій — посіяти розбрат усередині команди, створити уявлення, що нібито хтось не поважає Президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми - одна команда, і нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки Президент не прийме рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це - політичне рішення, якого ми очікуємо від лідера нашої політичної сили», - заявив Гончарук.

    Він додав, що написав заяву про відставку на ім'я голови Верховної Ради, і у президента «є право внести її в парламент у будь-який момент».

    «Ми - одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському, ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%», - сказав Гончарук.

    Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

    В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

    Згідно із ст.115 Конституції України, прем’єр-міністр, інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів мають наслідком відставку всього складу уряду. У цих випадках парламент здійснює формування нового складу Кабінету міністрів у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

    Уряд, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.

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