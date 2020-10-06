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    Уряд Ізраїлю вирішив продовжити жорсткий карантин

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    План по виходу з карантину планують розглянути на засіданні Кабміну в неділю - Уряд Ізраїлю вирішив продовжити жорсткий карантин
    План по виходу з карантину планують розглянути на засіданні Кабміну в неділю

    Пом'якшувати або посилювати обмеження в Ізраїлі поки не будуть

    Уряд Ізраїлю продовжило до 14 жовтня введений раніше жорсткий карантин. Про це повідомляє NEWSru.co.il.

    Також уряд доручив спецгруппам вивчити пропозиції про посилення контролю за дотриманням карантину і підготувати рекомендації по виходу з карантину. План по виходу з карантину планують розглянути на засіданні Кабміну в неділю.

    Крім цього в Ізраїлі хочуть дозволити відвідування одиноких літніх людей.

    Нагадаємо, з 25 вересня в Ізраїлі ввели повний карантин на два тижні для боротьби з другою хвилею коронавірусу. Так, в країні припинили роботу державного і приватного сектора, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.

    Відзначимо, за останні п'ять днів в Ізраїлі кількість нових випадків коронавірусу за добу не перевищує 6 тисяч, а за останню добу підтвердили лише 2114 захворювань. До введення жорсткого карантину в країні фіксували щодня 8-9 тисяч випадків Covid-19.

    Нагадаємо, що суперкарантин в Ізраїлі. Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів.

    Також, Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

    Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

    До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.

    Ізраїль карантин уряд коронавірус
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