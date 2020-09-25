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    Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення

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    Громадяни Ізраїлю зможуть безперешкодно повертатися додому - Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення
    Громадяни Ізраїлю зможуть безперешкодно повертатися додому

    Закордонні авіарейси продовжать здійснюватися з летовища Бен-Гуріон, але вилетіти з країни зможуть лише ті, хто встиг купити квиток до 14:00 п'ятниці

    Уряд Ізраїлю у п'ятницю, 25 вересня, запровадив жорсткі обмеження на авіаперельоти. Про це пише Times of Israel.

    Як зазначається, таке рішення було прийняте в рамках боротьби з епідемією хвороби коронавірусу.

    Міністр транспорту Ізраїлю Мірі Регев заявила, що небо країни залишиться «частково відкритим».

    За словами міністра, закордонні авіарейси продовжать здійснюватися з летовища Бен-Гуріон, але вилетіти з країни зможуть лише ті, хто встиг купити квиток до 14:00 п'ятниці, а ті, хто придбав квитки після набуття карантинних обмежень вже не вилетять з країни.

    При цьому Регев додала, що громадяни Ізраїлю зможуть безперешкодно повертатися додому.

    «14-денний карантин і надалі буде чинним для людей, які прибувають до Ізраїлю з «червоних країн», – додала чиновниця.

    Як повідомлялося, в Ізраїлі з 25 вересня вводиться повний карантин на два тижні.

    Нагадаємо, що до суперкарантину влада Ізраїлю почала готуватися з 22 вересня.

    Також Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

    Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

    До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.

    Нагадаємо, у світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 457 940 випадків коронавірусу. Загалом від початку пандемії 988 523 людини померли від коронавірусу і 23 956 712 людей одужали. 

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