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    Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною

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    <p>Громадяни обох країн зможуть в'їжджати і перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів</p> - Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною

    Громадяни обох країн зможуть в'їжджати і перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів

    Закон передбачає взаємне спрощення поїздок для громадян Північної Македонії та України

    Уряд Північної Македонії схвалив проєкт закону «Про ратифікацію угоди з Україною про скасування візового режиму».

    Про це у четвер, 3 жовтня, повідомляє телеканал Sitel.

    Зазначається, що законопроєкт передбачає спрощення поїздок для громадян Північної Македонії і України без необхідності оформлення візи за умови, що тривалість їхнього перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів.

    Раніше Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Північної Македонії про умови взаємних безвізових поїздок громадян. Постанова була прийнята на засіданні уряду в середу, 21 серпня.

    Також Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України та Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог.

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