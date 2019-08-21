Уряд затвердив безвіз з Північною Македонією
Громадяни України і Північної Македонії зможуть в'їжджати на територію іншої країни за біометричним паспортом та перебувати там до 90 днів в 180-денний період
Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Північної Македонії про умови взаємних безвізових поїздок громадян. Постанова була прийнята на засіданні уряду в середу, 21 серпня.
«Затвердити угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Північна Македонія про умови взаємних поїздок громадян, укладену 12 липня 2019 в Скоп'є», - сказано в документі.
Угода дозволяє громадянам двох країн з біометричними паспортами в'їзд, транзит або короткострокове перебування протягом 90 днів в 180-денний період.
Нагадаємо, що 12 липня посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк підписала з міністром закордонних справ Північної Македонії Ніколою Дімітровим
1991 року при розпаді Югославії на окремі держави територія Македонії не зазнала змін. У той же час поява цієї окремої держави призвела до політичної суперечки з Грецією з приводу використання назв «Македонія» і «македонці».
12 червня 2018 року уряди Греції та Македонії після довгої суперечки прийшли до консенсусу щодо найменування країни, в результаті якого македонська сторона прийняла рішення почати процедуру зміни назви на Республіку Північна Македонія (мак.Република Северна Македонија).
25 січня 2019 року парламент Греції ратифікував угоду про зміну назви Македонії на Республіку Північна Македонія.
Після ратифікації парламентом Греції Протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО 8 лютого 2019 року, Республіка Македонія почала здійснення практичних заходів щодо зміни назви на Республіку Північна Македонія (зміна вивісок, документації та ін.).
12 лютого 2019 року Колишня Югославська Республіка Македонія офіційно змінила назву на Республіка Північна Македонія.