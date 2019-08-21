Уряд затвердив безвіз з Північною Македонією



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Громадяни України і Північної Македонії зможуть в'їжджати на територію іншої країни за біометричним паспортом та перебувати там до 90 днів в 180-денний період

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Північної Македонії про умови взаємних безвізових поїздок громадян. Постанова була прийнята на засіданні уряду в середу, 21 серпня.

«Затвердити угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Північна Македонія про умови взаємних поїздок громадян, укладену 12 липня 2019 в Скоп'є», - сказано в документі.

Угода дозволяє громадянам двох країн з біометричними паспортами в'їзд, транзит або короткострокове перебування протягом 90 днів в 180-денний період.

Нагадаємо, що 12 липня посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк підписала з міністром закордонних справ Північної Македонії Ніколою Дімітровим

Республіка Північна Македонія ( Република Северна Македонија , Republika e Maqedonisë së Veriut ) — держава у Південно-Східній Європі, на Балканському півострові.