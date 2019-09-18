Кабмін затвердив безвіз з Колумбією



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Україна домовилася про безвіз з Колумбією

Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати і перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів

Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України та Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог.

Про це в середу повідомляє преслужба Кабміну.

Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати і перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Також уряд уповноважив постійного представника України при ООН Володимира Єльченка підписати дану угоду.

Раніше Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Північної Македонії про умови взаємних безвізових поїздок громадян. Постанова була прийнята на засіданні уряду в середу, 21 серпня.