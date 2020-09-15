Уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови



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У Криму критична ситуація з водопостачанням

Потреба у водних ресурсах зростає на тлі колонізації півострова

Водопостачання до Криму з континентальної України буде повністю відновлене тільки після повної деокупації півострова. Така позиція ґрунтується на нормах міжнародного права. Про це заявляє Міністерство закордонних справ України.

«Констатуємо той факт, що під приводом «гуманітарної потреби», Російській окупаційній владі в Криму не вистачає води на прискорений розвиток військових об’єктів та підприємств військово-промислового комплексу. Очевидним є і той факт, що потреба у водних ресурсах зростає на тлі колонізації півострова - стрімкого зростання населення в рамках цілеспрямованої політики заміни демографічного складу Криму. Такі дії держави-окупанта є воєнним злочином. Їх мета - заселення українських територій громадянами РФ, які є лояльними до експансивної політики своєї держави та, таким чином, здійснення закріплення незаконної окупації», - йдеться в коментарі МЗС.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року «забезпечення водою населення тимчасово окупованого Криму, то, як і у випадку з забезпеченням тимчасово окупованої території іншими ресурсами, продуктами харчування та медичними матеріалами… повністю відноситься до зобов’язань держави-окупанта - Російської Федерації».

«Будь-які заяви про нібито порушення норм міжнародного права Україною у зв’язку з припиненням водопостачання є нікчемними з точки зору міжнародного права і, очевидно, покликані на те, щоб «призначити винного» за витрати, які несе РФ уже сьомий рік внаслідок незаконної окупації Криму та розгортання масштабної мілітаризації півострова, за яку сплачують російські платники податків», - додає МЗС України.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

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