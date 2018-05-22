Уряд просять розібратися з масовим отруєнням у школах

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Луценко просить Кабінет міністрів організувати відомчу групу, яка розбереться з масовим отруєнням школярів

Представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

Про це вона заявила, виступаючи 22 травня у парламенті.

«За останній місяць склалась непроста ситуація в освітній сфері. Сьогодні надійшло повідомлення про те, що вже у харківській школі - це вже четвертий регіон - розпилили незрозумілу речовину на лінійці в школі. З отруєнням і запамороченням діти були відправлені до лікарні. Я від двох фракцій і від усього парламенту прошу вас і звертаюсь до Кабінету міністрів і прошу розглядати це як звернення всієї Верховної Ради дуже серйозно і дуже серйозно поставитися до цієї тривожної ситуації. Ми би дуже просили Кабінет міністрів організувати відомчу групу, міжвідомчу координаційну раду для того, щоб випрацювати механізм реагування на такі випадки», - зазначила Луценко.

Це звернення вона адресувала також і до ДСНС та Міністерва внутрішніх справ.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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