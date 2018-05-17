Уряд Великої Британії заперечує плани бути в митному союзі ЄС після 2021 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британський уряд і досі не прийняв рішення щодо формату торгівельних відносин із ЄС

Джерело в уряді Терези Мей заперечило повідомлення про те, що Велика Британія не планує повідомити Брюссель про наміри залишитися в митному союзі ЄС після 2021 року. Дане повідомлення з’явилося в виданні The Telegraph, яке відоме своєю прихильністю до радикального розриву із ЄС.

Як пише інформаційне агентство Reuters, видання повідомило про те, що Велика Британія може залишитися в митному союзі ЄС і після завершення перехідного періоду, якщо не буде готова вся технічна складова для проведення власної митної політики. В самому ж уряді Великої Британії немає і на сьогодні єдності і остаточного рішення щодо того, яку модель відносин у сфері торгівлі обрати у відносинах із ЄС – митне партнерство чи режим максимального сприяння.

Джерело в уряді Великої Британії заявляє про те, що переговори із ЄС щодо формули відносин у сфері торгівлі тривають, адже пропозиції запропоновані Брюсселем в грудні 2017 і березні 2018 року не задовольняють офіційний Лондон. Окрім того, дане джерело наголосило, що із грудня 2020 року Велика Британія матиме можливість підписувати угоди про зони вільної торгівлі із третіми країнами. Дана теза є опосередкованим підтвердженням планів залишити митний союз ЄС, адже в іншому випадку Велика Британія не матиме планів самостійно підписувати угоди про ЗВТ із третіми країнами.

Нагадаємо, газета Sunday Times опублікувала щорічний список тисячі найбагатших людей Британії. До нього увійшли не тільки громадяни країни, а й іноземці, які живуть або працюють в країні. У переліку опинилися 16 вихідців з колишнього СРСР, серед яких є українці.