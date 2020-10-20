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    Всі виборчі дільниці Києва забезпечені масками та антисептиками

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    І виборці, і члени виборчих дільниць мають дотримуватися маскового режиму - Всі виборчі дільниці Києва забезпечені масками та антисептиками
    І виборці, і члени виборчих дільниць мають дотримуватися маскового режиму
    Фото ілюстративне

    Засоби вже доставлені на 1109 виборчих дільниць Києва

    Київ закупив для всіх виборчих дільниць дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. На це Київ виділив з бюджету столиці 1,3 млн грн. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Цієї неділі, 25 жовтня, як ви знаєте, відбудуться місцеві вибори. Епідеміологічна ситуація – непроста. Тому треба, щоб відбулися вибори безпечно і для здоров'я тих, хто прийде голосувати, і для членів виборчих комісій. Тому ми, як і обіцяли, закупили для всіх виборчих дільниць дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту», – сказав Кличко. 

    Засоби вже доставлені на 1109 виборчих дільниць Києва. 

    Також, за словами мера, члени комісій отримали чіткий регламент роботи в день голосування. В тому числі – і щодо обов'язкової дезінфекції дільниць. Її мають у день виборів зробити 4 рази. 

    «Також я звертаюся до киян: на виборчих дільницях тримайте соціальну дистанцію. Обов'язково будьте в масці. Не ведіть із собою дітей. На вході до дільниць вам мають виміряти температуру, а також перевірити наявність захисної маски. Вибори відбудуться безпечно, якщо ми всі свідомо поставимося до свого здоров'я та дотримання необхідних правил. А ми здатні це зробити!» – наголосив Кличко. 

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    Як повідомлялося, за минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 462 осіб. Це на 77 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 жовтня було 385 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ вибори епідемія коронавірус
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