Уряд змінив статут «Нафтогазу»: тепер він може звільнити голову правління



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Постановою уряду також змінено тип акціонерного товариства «Нафтогазу» з публічного на приватне

Кабмін може у виняткових випадках приймати обґрунтовані рішення, обов'язкові до виконання наглядовою радою «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України змінив статут НАК «Нафтогаз України», прописавши у ньому можливість звільняти голову «Нафтогазу» напряму, а не рішенням наглядової ради компанії.

Відповідну постанову уряд ухвалив 6 березня, а чинності вона набула 20 березня після публікації на Урядовому порталі.

Зокрема в оновленому статуті уряд залишив за собою право самостійно призначати та змінювати менеджмент Нафтогазу. Крім цього, в деяких випадках уряд зможе змусити незалежну наглядову раду компанії виконувати розпорядження Кабміну.

Зазначеною постановою також змінили тип акціонерного товариства «Нафтогазу» з публічного на приватне.

Нагадаємо, 6 березня уряд не продовжив контракт з головою «Нафтогазу». Тоді Гройсман зазначив, що 22 березня 2019 року завершується контракт з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим, за яким його місячний оклад становить 2,08 млн грн. Новий конкурс на посаду керівника «Нафтогазу» мали оголосити з 23 березня.

Натомість 20 березня Гройсман на засіданні уряду заявив, що контракт з Коболєвим та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.

Як повідомлялося, Олег Ляшко з фракцією прорвався у Кабмін з вимогою не продовжувати контракт із Коболєвим.