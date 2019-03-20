Коболєв залишився головою правління «Нафтогазу»



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Нинішній глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв був призначений у березні 2014 року Фото: rbc.ua

Контракт з Коболєвим та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв залишається на своїй посаді. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

Контракт з Коболєвим та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.

«Сьогодні ми приймаємо рішення про те, щоб продовжити з правлінням компанії на один рік контракт зі щомісячним і щоквартальним звітом про досягнення цілей. Якщо вони не будуть досягнуті, це буде підставою для розірвання контракту», - підкреслив прем'єр.

Як повідомлялося, 6 березня уряд не продовжив контракт з головою «Нафтогазу». Тоді Гройсман зазначив, що 22 березня 2019 року завершується контракт з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим, за яким його місячний оклад становить 2,08 млн грн. Новий конкурс на посаду керівника «Нафтогазу» мали оголосити з 23 березня.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада «Нафтогазу» запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах, але прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося. Після заяви Гройсмана Коболєв заявив, що уряд фактично припинив з ним контракт.

Коболєв очолює правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 року.

«Нафтогаз» — газовий монополіст на ринку України, який відповідає за видобуток, імпорт та постачання газу. В рамках європейських вимог, компанію мають трансформувати та розділити на дві компанії, одна з яких буде відповідальною за всю газотранспортну систему України.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» оголосив про виплату 41 співробітнику $46 млн премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Сума, яку компанія вирішила виплатити своїм співробітникам, складає 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів) та складе 46,3 мільйона доларів. При цьому преміювати вирішили 41 особу, яка «прямо чи опосередковано внесла значний вклад у досягнення результату».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман направив листа наглядовій раді «Нафтогазу» через мільйонні премії. «Я стурбований таким рішенням, тому направив офіційного листа до наглядової ради Нафтогазу, щоб вони переглянули це рішення», — повідомляв Гройсман.

Перевіркою премій зайнялася Рахункова палата. Пізніше уряд заборонив виплачувати премії держслужбовцям.

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