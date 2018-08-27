Увага! В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека



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У понеділок практично по всій Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні в понеділок переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС 27 серпня.

«В Україні буде переважати надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей)», - йдеться у відомстві.

Крім того, надзвичайний рівень пожежної небезпеки в понеділок очікується і в Києві.

Через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж в природних екосистемах та на відкритих територіях.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, 27 серпня на річках басейнів Сяну, Дністра в межах Львівської та Івано-Франківської областей очікується підйом рівнів води на 0,2-1 м над рівнями на 8:00 25 серпня, проте, без негативних наслідків.

При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах можливе утворення селевих потоків, - попередили в ДСНС.