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    ﻿В Алжирі зіткнулося два автобуси: загинуло 12 осіб

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    В Алжирі внаслідок зіткнення двох автобусів загинули 12 людей - ﻿В Алжирі зіткнулося два автобуси: загинуло 12 осіб
    В Алжирі внаслідок зіткнення двох автобусів загинули 12 людей

    За попередніми даними, причиною зіткнення двох автобусів на сході Алжиру було перевищення швидкості одним із водіїв

    В Алжирі внаслідок зіткнення двох автобусів загинули 12 людей.

    Про це повідомляє видання Asharq Al-Awsat.

    Зазначається, що аварія сталася в південно-східній частині Алжиру, коли два автобуси врізалися один в одного в селі Стіл в провінції Ель-Уед.

    Поранення дістало 46 осіб, п'ять із яких перебувають, за даними місцевих чиновників, у критичному стані. Їх доправили в лікарню столиці провінції.

    Аварія сталася на автомагістралі державного значення, за попередніми оцінками, внаслідок перевищення швидкості одним із водіїв, зазначає The New Arab.

    За даними аварійних служб, вік загиблих – від 19 до 73 років.

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    ДТП аварія Алжир новости
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