﻿В Алжирі зіткнулося два автобуси: загинуло 12 осіб



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В Алжирі внаслідок зіткнення двох автобусів загинули 12 людей

За попередніми даними, причиною зіткнення двох автобусів на сході Алжиру було перевищення швидкості одним із водіїв

В Алжирі внаслідок зіткнення двох автобусів загинули 12 людей.

Про це повідомляє видання Asharq Al-Awsat.

Зазначається, що аварія сталася в південно-східній частині Алжиру, коли два автобуси врізалися один в одного в селі Стіл в провінції Ель-Уед.

Поранення дістало 46 осіб, п'ять із яких перебувають, за даними місцевих чиновників, у критичному стані. Їх доправили в лікарню столиці провінції.

Аварія сталася на автомагістралі державного значення, за попередніми оцінками, внаслідок перевищення швидкості одним із водіїв, зазначає The New Arab.

За даними аварійних служб, вік загиблих – від 19 до 73 років.

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