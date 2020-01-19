В Одесі п’яний поліцейський збив двох пішоходів



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В Одесі п’яний поліцейський збив двох пішоходів Фото: Нацполіція

Чоловіка й жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості

В Одесі п’яний поліцейський збив двох людей.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

ДТП сталась у міжквартальному проїзді біля супермаркету, розташованого на вулиці Люстдорфська дорога.

За попередніми даними, п’яний водій автомобіля Opel — 27-річний працівник поліції — розтрощив шлагбаум і збив двох пішоходів.

«Чоловіка, 1970 р.н., й жінку, 1972 р.н., госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості», — йдеться в повідомленні.

У поліції стверджують, що правоохоронець, який перебував за кермом, не був при виконанні службових обов'язків.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Крім того, про подію за участі поліцейського повідомлено працівників Державного бюро розслідувань.