В Англії після тримісячного карантину запрацювали паби, ресторани та перукарні



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У Сполученому королівстві заборона на відвідування пабів у зв’язку з епідемією коронавірусу діяла з 20 березня

Пом’якшення карантину поширюється тільки на Англію, оскільки Уельс, Шотландія та Північна Ірландія встановлюють свої власні графіки зняття обмежень

В Англії з суботи, 4 липня, суттєво пом’якшили карантин — людям вперше за три місяці дозволили піти в паби, ресторани та до перукарні.

Про це повідомляє Reuters.

Газета Sun спрогнозувала, що в суботу в Англії буде спожито 15 мільйонів пінт (8,5 мільйона літрів) пива, хоча деякі любителі пабів можуть утриматися від походу через невтішний прогноз погоди.

Поліція заявила, що вона «абсолютно підготовлена» до відкриття пабів, а лікарні були попереджені про необхідність готуватися до вихідних у стилі Нового року.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав людей поводитися відповідально і поважати правила соціального дистанціювання, оскільки зберігається ризик відродження коронавірусу. Але він також наголосив на важливості підтримки бізнесу.

Суботнє пом’якшення карантину поширюється тільки на Англію, оскільки Уельс, Шотландія та Північна Ірландія встановлюють свої власні графіки зняття обмежень.

У Сполученому королівстві заборона на відвідування пабів у зв’язку з епідемією коронавірусу діяла з 20 березня.

До слова, У Британії зафіксували найбільше падіння економіки за 40 років.