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    Велике місто у Британії можуть закрити на карантин

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    У Лестері зростає кількість нових випадків Covid-19 - Велике місто у Британії можуть закрити на карантин
    У Лестері зростає кількість нових випадків Covid-19

    Місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу

    Британське місто Лестер можуть закрити на локальний карантин на тлі зростання кількості нових випадків Covid-19.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Міністр внутрішніх справ Пріті Патель підтвердила, що місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

    Водночас мер міста Пітер Соулсбі стверджує, що «немає безпосередньої перспективи» для введення карантину. За його словами, дані тестування все ще аналізуються.

    Як зазначається, протягом двох тижнів до 16 червня у Лестері було зареєстровано близько 25% з 2494 підтверджених випадків коронавірусу в місті.

    Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42982
    • Хворіють
      22919
    • Одужали
      18934
    • Померли
      1129

    Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині  – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.

    здоров'я медицина Велика Британія карантин коронавірус
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