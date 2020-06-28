Велике місто у Британії можуть закрити на карантин



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У Лестері зростає кількість нових випадків Covid-19

Місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу

Британське місто Лестер можуть закрити на локальний карантин на тлі зростання кількості нових випадків Covid-19.

Про це повідомляє ВВС.

«Міністр внутрішніх справ Пріті Патель підтвердила, що місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Водночас мер міста Пітер Соулсбі стверджує, що «немає безпосередньої перспективи» для введення карантину. За його словами, дані тестування все ще аналізуються.

Як зазначається, протягом двох тижнів до 16 червня у Лестері було зареєстровано близько 25% з 2494 підтверджених випадків коронавірусу в місті.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.