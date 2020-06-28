Велике місто у Британії можуть закрити на карантин
Місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу
Британське місто Лестер можуть закрити на локальний карантин на тлі зростання кількості нових випадків Covid-19.
Про це повідомляє ВВС.
«Міністр внутрішніх справ Пріті Патель підтвердила, що місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання кількості випадків коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Водночас мер міста Пітер Соулсбі стверджує, що «немає безпосередньої перспективи» для введення карантину. За його словами, дані тестування все ще аналізуються.
Як зазначається, протягом двох тижнів до 16 червня у Лестері було зареєстровано близько 25% з 2494 підтверджених випадків коронавірусу в місті.
Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.
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Всього42982
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Хворіють22919
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Одужали18934
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Померли1129
Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.