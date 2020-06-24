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    У світі

    У Бразилії почали тестувати британську вакцину від коронавірусу

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    <p>Всього в Бразилії планують протестувати вакцину ChAdOx1 nCoV-19 приблизно на 2000 добровольцях</p> - У Бразилії почали тестувати британську вакцину від коронавірусу

    Всього в Бразилії планують протестувати вакцину ChAdOx1 nCoV-19 приблизно на 2000 добровольцях

    Фото: АР

    Перші дози вакцини почали вводити медикам з високою ймовірністю контакту з коронавірусом

    Вакцину від коронавірусу, розроблену вченими Оксфордського університету, почали тестувати на добровольцях в Бразилії. Клінічні випробування вже проводять у Великій Британії і ПАР.

    Як повідомляє AFP, перші добровольці з числа медичних працівників отримали ін'єкції експериментальної вакцини, відомої як ChAdOx1 nCoV-19.

    Хід клінічних випробувань контролює університет Сан-Паулу. В університеті заявили, що перші дози вакцини почали вводити медикам з високою ймовірністю контакту з коронавірусом, в тому числі лікарям, медсестрам і водіям машин швидкої допомоги.

    «З вівторка добровольцям з негативним результатом аналізу крові (на коронавірус) почали вводити вакцину», - йдеться в заяві.

    Всього в Бразилії планують протестувати вакцину приблизно на 2000 добровольцях.

    Бразилія була обрана для клінічних випробувань через високі темпи поширення коронавірусу. Вона займає друге місце в світі, після США, за кількістю випадків захворюваності і смертності.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я назвала категорій людей, які повинні будуть отримати вакцину від коронавіруса в першу чергу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців. 

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    здоров'я медицина добровольці Велика Британія Бразилія вакцинація коронавірус
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