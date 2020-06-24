У Бразилії почали тестувати британську вакцину від коронавірусу



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Всього в Бразилії планують протестувати вакцину ChAdOx1 nCoV-19 приблизно на 2000 добровольцях Фото: АР

Перші дози вакцини почали вводити медикам з високою ймовірністю контакту з коронавірусом

Вакцину від коронавірусу, розроблену вченими Оксфордського університету, почали тестувати на добровольцях в Бразилії. Клінічні випробування вже проводять у Великій Британії і ПАР.

Як повідомляє AFP, перші добровольці з числа медичних працівників отримали ін'єкції експериментальної вакцини, відомої як ChAdOx1 nCoV-19.

Хід клінічних випробувань контролює університет Сан-Паулу. В університеті заявили, що перші дози вакцини почали вводити медикам з високою ймовірністю контакту з коронавірусом, в тому числі лікарям, медсестрам і водіям машин швидкої допомоги.

«З вівторка добровольцям з негативним результатом аналізу крові (на коронавірус) почали вводити вакцину», - йдеться в заяві.

Всього в Бразилії планують протестувати вакцину приблизно на 2000 добровольцях.

Бразилія була обрана для клінічних випробувань через високі темпи поширення коронавірусу. Вона займає друге місце в світі, після США, за кількістю випадків захворюваності і смертності.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я назвала категорій людей, які повинні будуть отримати вакцину від коронавіруса в першу чергу.

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До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.