В Аргентині на виборах президента переміг пероніст Альберто Фернандес



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В Аргентині на виборах президента переміг лівоцентрист Альберто Фернандес Фото: Bloomberg

60-річний Фернандес отримав 47,36% підтримки виборців

В Аргентині на виборах президента перемогу здобув лівоцентрист, послідовник перонізму Альберто Фернандес.

Про це свідчать результати підрахунку 75% голосів, повідомляє AFP.

60-річний професор права Фернандес отримав 47,36% підтримки виборців, тоді як чинний президент, правоцентрист Маурісіо Макрі - 41,22 % голосів громадян.

За даними міністерства внутрішніх справ, явка на загальних виборах у неділю перевищила 80%.

Популярність Макрі різко впала в минулому році, коли Аргентина вступила у фазу рецесії та нестабільності ринку. Макрі на початку свого президентського терміну в 2015 році зменшив субсидії на комунальні та інші послуги в цілях скорочення хронічного бюджетного дефіциту країни, що призвело до значного підвищення тарифів на електроенергію і газ.

Екскерівник країни Крістіна Фернандес де Кіршнер в разі перемоги Альберто Фернандеса стане віце-президентом.

66-річна Кіршнер змінила свого чоловіка, Нестора Кіршнера, на посаді президента в 2007 році і залишалася при владі до 2015 року.

Повернення до влади пероністів відбувається на тлі тривалого економічного спаду і зростання держборгу, що посилює побоювання ринку щодо можливого дефолту по кредиту МВФ у розмірі 57 мільярдів доларів.

Фернандес пообіцяв домогтися перегляду умов кредиту від МВФ, захистити вклади громадян, знизити прибутковий податок для трудящих і збільшить субсидії на соціальні послуги.

Альберто Фернандес був главою уряду Аргентини під час президентських термінів Нестора Кіршнера і Крістіни Кіршнер, з травня 2003 року по липень 2008 року.

Перонізм (або хустісіалізм, від ісп. justicia — «справедливість» та socialism — «соціалізм») — популістично-націоналістична течія в Аргентині, яка за основу мала ідеологію, що поєднувала в собі синдикалізм, аргентинський націоналізм та ідеями християнського соціалізму. Названа на честь її засновника Хуана Домінго Перона. Течія викликає суперечливе відношення до себе, хоча багато хто критикує її, вказуючи на багато спільних рис з італійським фашизмом, партія знаходить велику підтримку в аргентинському суспільству, сучасна пероністська партія Фронт за перемогу має більшість в обох палатах парламенту.