В Аргентині на виборах президента переміг пероніст Альберто Фернандес
60-річний Фернандес отримав 47,36% підтримки виборців
В Аргентині на виборах президента перемогу здобув лівоцентрист, послідовник перонізму Альберто Фернандес.
Про це свідчать результати підрахунку 75% голосів, повідомляє AFP.
60-річний професор права Фернандес отримав 47,36% підтримки виборців, тоді як чинний президент, правоцентрист Маурісіо Макрі - 41,22 % голосів громадян.
За даними міністерства внутрішніх справ, явка на загальних виборах у неділю перевищила 80%.
Популярність Макрі різко впала в минулому році, коли Аргентина вступила у фазу рецесії та нестабільності ринку. Макрі на початку свого президентського терміну в 2015 році зменшив субсидії на комунальні та інші послуги в цілях скорочення хронічного бюджетного дефіциту країни, що призвело до значного підвищення тарифів на електроенергію і газ.
Екскерівник країни Крістіна Фернандес де Кіршнер в разі перемоги Альберто Фернандеса стане віце-президентом.
66-річна Кіршнер змінила свого чоловіка, Нестора Кіршнера, на посаді президента в 2007 році і залишалася при владі до 2015 року.
Повернення до влади пероністів відбувається на тлі тривалого економічного спаду і зростання держборгу, що посилює побоювання ринку щодо можливого дефолту по кредиту МВФ у розмірі 57 мільярдів доларів.
Фернандес пообіцяв домогтися перегляду умов кредиту від МВФ, захистити вклади громадян, знизити прибутковий податок для трудящих і збільшить субсидії на соціальні послуги.
Альберто Фернандес був главою уряду Аргентини під час президентських термінів Нестора Кіршнера і Крістіни Кіршнер, з травня 2003 року по липень 2008 року.