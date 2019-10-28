Не боюся образити: Зеленський розповів про відносини з Коломойським



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Володимир Зеленський заявляв, що не боїться образити олігарха Ігоря Коломойського

Зеленский заявив, що не отримував ніяких порад від Ігоря Коломойського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться образити олігарха Ігоря Коломойського та втратити підтримку телеканалу 1+1.

Про це він заявив в коментарі The New Yorker.

За словами Зеленського, під час виборчої кампанії він не отримував ніяких порад від Ігоря Коломойського. Окрім цього, президент зазначив, що він не пропонуватиме олігарху якісь особливі привілеї і що буде підштовхувати його, як і решту олігархів, витрачати частину коштів на соціальні та інфраструктурні проєкти.

Зеленський розповів, що кожному з них говорив: «Слухай, друже, минуле пройшло... пора віддати більшу частину ваших грошей на соціальні проєкти та реконструкцію Донбасу».

Також глава держави додав, що він не боїться образити Коломойського, або ж втратити підтримку 1+1.

«Якщо після цього канал обернеться проти мене - добре, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому», - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно одразу кільком депутатам фракції «Слуга народу« висунули підозру в залежності від олігарха та отриманні хабарів. Деякі з них раніше працювали на телеканалі Ігоря Коломойського «1+1».