  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини (фото)

    • Розсилка
    <p>На борту корабля-гостя прибули представники керівництва одного з регіональних секторів Берегової охорони Туреччини</p> - В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини (фото)

    На борту корабля-гостя прибули представники керівництва одного з регіональних секторів Берегової охорони Туреччини

    Фото: ДПСУ

    Турецький корабель спільно з катером МО «Балаклава» вийдуть в море для практичного відпрацювання вправ

    В Одесу прибув корабель Берегової охорони Туреччини із неофіційним візитом.

    Про це 25 вересня повідомляє Держприкордонслужба України.

    Зазначається, що це перший захід корабля Берегової охорони Туреччини в Одесу, але не перший в Україну. До 2012 року існувала досить активна практика обміну візитами кораблів прикордонних відомств України і Туреччини, але всі вони були до кримських пунктів базування.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини (фото)
    В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини (фото)
    В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини (фото)
    В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини (фото)
    Фото: ДПСУ

    «У Морської охорони Держприкордонслужби і Берегової охорони Туреччини давні тісні зв'язки. До 2014 року до 15 людей щорічно проходили навчання та стажування у тренувальному центрі Берегової охорони Туреччини. Після подій в Україні 2014 року співробітництво дещо призупинилося, але вже із 2017 року – це 7-9 фахівців на рік. Цьогоріч навчання пройшли 9 моряків. Також розробляється програма розширення зав’язків і для Навчального центру Морської охорони», - розповіли у Держприкордонслужбі.

    Крім власне екіпажу, на борту корабля-гостя прибули представники керівництва одного з регіональних секторів Берегової охорони Туреччини.

    «Цього разу програма візиту передбачає обмін досвідом проведення оглядових операції, використання штурмансько-навігаційного обладнання, спільне маневрування в морі, проведення пошукових та рятувальних операцій. Корабель БО Туреччини спільно з катером МО «Балаклава» вийдуть в море для практичного відпрацювання вправ із перехресним обміном офіцерами для більшої злагодженості дій», - повідомили у ДПСУ.

    Читайте також
    Туреччина Чорне море Держприкордонслужба Одеса корабель Азовське море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ