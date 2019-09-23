Іран звільнив шведський танкер, затриманий два місяці тому



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Stena Impero був затриманий після того, як нібито не відповів на сигнал лиха, що був поданий рибальським судном

Оголошення про зняття арешту з танкера було зроблено за день до зустрічі прем'єрміністра Великобританії Бориса Джонсона і президента Ірану Хасана Ругані

У понеділок, 23 вересня, іранські власті відпустили шведський танкер під британським прапором Stena Impero, що був затриманий у липні цього року. Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що це оголошення було зроблено за день до зустрічі прем'єрміністра Великобританії Бориса Джонсона і президента Ірану Хасана Рухані в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Корпус Революційної гвардії Ірану (IRGC) 19 липня захопив Stena Impero в Ормузькій протоці. На борту перебували 23 члени екіпажу, серед яких не було британців. У вересні 7 членів екіпажу танкера були звільнені.

Stena Impero був затриманий після інциденту з іранським рибальським судном. Танкер нібито не відповів на сигнал лиха, що були подані рибальським судном.

Зазначимо, танкер був захоплений через два тижні після того, як Великобританія затримала іранський танкер біля берегів Гібралтару, британської заморської території на півдні Іспанії. Влади Гібралтару звільнили цей корабель в кінці серпня, незважаючи на опір США.

Раніше інформацію про те, що танкер Stena Impero незабаром зможе вийти в міжнародні води з порту Бендер-Аббас в Ірані також підтвердив генеральний директор Організації портів та судноплавства провінції Хормозган Аллахморад Афифипур.