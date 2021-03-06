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    З лікарні виписали українського підлітка, якого жорстоко побили в Парижі

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    Жорстоко побитий хлопець&nbsp;тривалий час перебував у комі - З лікарні виписали українського підлітка, якого жорстоко побили в Парижі

    Жорстоко побитий хлопець тривалий час перебував у комі

    Фото: AFP

    Хлопець ще перебуває у складному психологічному стані

    Підлітка українського походження, який у січні зазнав жорстоко нападу групи осіб у Парижі та отримав важкі травми, виписали із лікарні.

    Про це «Укрінформу» повідомила представниця української громади у Парижі Марія Діамант.

    «Наразі стан покращується. Сьогодні він вийшов з лікарні», – повідомила Діамант.

    Вона відзначила, що хлопець ще перебуває у складному психологічному стані, але тримається гідно. Також Юрія, на запит адвоката, допитала поліція щодо справи його побиття.

    «Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: кошмари, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час», – розповіла Діамант.

    Нагадаємо, 15 січня у Парижі група молодиків жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження – своє 15-річчя він зустрів у комі.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Відомо, що у Юрія були переламані руки, ноги, ребра, плечі, зламаний ніс. Також у кількох місцях переламано череп, є гематома й контузія головного мозку. Хлопець переніс шестигодинну операцію на голові, і весь тиждень лікарі тримали його в медичній комі.

    26 січня стало відомо, що хлопець прийшов до тями. Як розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.

    Згодом у Парижі дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка висунуті обвинувачення, включаючи замах на убивство.

    Теги: здоров'я Франція Париж бійка українці напад лікарня поліція
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