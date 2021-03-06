З лікарні виписали українського підлітка, якого жорстоко побили в Парижі

Жорстоко побитий хлопець тривалий час перебував у комі

Хлопець ще перебуває у складному психологічному стані

Підлітка українського походження, який у січні зазнав жорстоко нападу групи осіб у Парижі та отримав важкі травми, виписали із лікарні.

Про це «Укрінформу» повідомила представниця української громади у Парижі Марія Діамант.

«Наразі стан покращується. Сьогодні він вийшов з лікарні», – повідомила Діамант.

Вона відзначила, що хлопець ще перебуває у складному психологічному стані, але тримається гідно. Також Юрія, на запит адвоката, допитала поліція щодо справи його побиття.

«Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: кошмари, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час», – розповіла Діамант.

Нагадаємо, 15 січня у Парижі група молодиків жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження – своє 15-річчя він зустрів у комі.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

Відомо, що у Юрія були переламані руки, ноги, ребра, плечі, зламаний ніс. Також у кількох місцях переламано череп, є гематома й контузія головного мозку. Хлопець переніс шестигодинну операцію на голові, і весь тиждень лікарі тримали його в медичній комі.

26 січня стало відомо, що хлопець прийшов до тями. Як розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.

Згодом у Парижі дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка висунуті обвинувачення, включаючи замах на убивство.