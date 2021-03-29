Громадяни третіх країн зможуть отримати паспорти вакцинації ЄС

Єврокомісар Т'єрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня

Єврокомісар Т'єрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня

Зараз через пандемію поїздки до ЄС громадян третіх країн є обмеженими

Громадяни країн третього світу зможуть подати запит на отримання паспорту ЄС про Covid-вакцинацію для в’їзду на його територію. Однак для цього будуть певні умови. Про це повідомив речник Єврокомісії під час брифінгу у Брюсселі.

За його словами, наразі необов’язкові подорожі до ЄС з третіх країн заборонені, окрім невеликої кількості держав.

Водночас громадяни ЄС, які мають легальні підстави подорожувати, зможуть отримати зелений цифровий сертифікат.

«Не громадяни ЄС зможуть подати запит на сертифікат, надавши всю необхідну інформацію, зокрема належні докази вакцинації, яку вони пройшли», – заявив речник.

Після цього країни-члени ЄС повинні перевірити, чи внесено усю необхідну інформацію. А потім – вирішити, чи видавати цифровий зелений сертифікат.

Речник додав, що Єврокомісія розглядає ще деякі варіанти щодо того, щоб документи про вакцинацію третьої країни відповідали вимогам ЄС.

В Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19.

Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Тим часом Зеленський вважає, що Україні необхідно розробити свою систему «паспортів вакцинації».

Як повідомлялося, в Україні вакциновано від Covid-19 198465 осіб, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

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