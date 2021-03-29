Стало відомо, скільки киян скаржилося на домашнє насильство цього року

Протягом трьох місяців зареєстровано понад п'ять тисяч скарг

Протягом цього року у Києві вже отримано 5385 звернень щодо випадків домашнього насильства. Як розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда, 1139 з них надійшло до служби «Телефон довіри».

«Протягом березня у Києві зафіксовано 1864 звернення, із яких до служби «Телефон довіри» надійшло 318. Кімнатами кризового реагування скористалася 21 особа, із яких 10 – жінки, 10 – діти та один чоловік. До речі, це перший чоловік який опинився у «кризовій кімнаті» з моменту їх відкриття. Усього ж, із початку року ними скористалися 59 осіб», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що за неповні три місяці у міському Притулку для постраждалих від домашнього насильства перебувало 22 особи. Із них 12 – жінки та 10 – діти.

Крім того, заступниця голови КМДА нагадала, що постраждалі від домашнього насильства можуть звернутися телефоном на муніципальну гарячу лінію «Телефон довіри 15-00» або особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу.

Раніше стало відомо, що у столиці планується відкрити ще один притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства. Він має розв’язати проблему тих, хто після 10-денного перебування в кімнатах кризового реагування не зміг вирішити питання з подальшим проживанням.