В Азовському морі розмножується хижак, небезпечніший за медуз
Хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю
Більше, ніж навали медуз, науковців Приазовського національного парку лякає активне розмноження рапана - хижого черевоного молюска. Про це розповів директор нацпарку Дмитро Воловик, передає РІА «Мелітополь».
За його словами, саме хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю.
При цьому там не водяться їх природні вороги, через що в морі очікується скорочення кількості мідій, якими рапани харчуються.
«Медуз бачать усі, а рапани на глибині, і їх не видно. Вони збільшуються такими ж обсягами, як медуза, і харчуються скафаркою (черепашка), мідіями. Це хижак. Їх у нас дуже багато. І в якості загрози для біоти особисто я бачу рапана, а не медузу. Медузи йдуть і приходять. На зиму вимерзають. А рапани зимують. І, думаю, що за кілька років Азовське море зіткнеться саме з проблемою їх навали, якщо не розвинути промисловий вилов», – зазначив Воловик.
Зауважимо, про величезну кількість медуз на узбережжі Азовського моря відпочивальники повідомляли протягом усього літа. Наприклад, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований у Запорізькій області, через медуз неможливо було купатися.
Варто зазначити, що в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія, або медуза вухата.
Фахівці радять стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, та достроково припиняють відпустки.