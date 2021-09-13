В Азовському морі розмножується хижак, небезпечніший за медуз

Хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю

Більше, ніж навали медуз, науковців Приазовського національного парку лякає активне розмноження рапана - хижого черевоного молюска. Про це розповів директор нацпарку Дмитро Воловик, передає РІА «Мелітополь».

За його словами, саме хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю.

При цьому там не водяться їх природні вороги, через що в морі очікується скорочення кількості мідій, якими рапани харчуються.

«Медуз бачать усі, а рапани на глибині, і їх не видно. Вони збільшуються такими ж обсягами, як медуза, і харчуються скафаркою (черепашка), мідіями. Це хижак. Їх у нас дуже багато. І в якості загрози для біоти особисто я бачу рапана, а не медузу. Медузи йдуть і приходять. На зиму вимерзають. А рапани зимують. І, думаю, що за кілька років Азовське море зіткнеться саме з проблемою їх навали, якщо не розвинути промисловий вилов», – зазначив Воловик.