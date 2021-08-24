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    У Бердянську туристи на пляжі побилися через медуз (відео)

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    Словесна перепалка швидко переросла в масову бійку - У Бердянську туристи на пляжі побилися через медуз (відео)
    Словесна перепалка швидко переросла в масову бійку
    Скріншот із відео

    Відпочивальники влаштували побоїще прямо в морі

    У Запорізькій області стався курйозний інцидент. Туристи влаштували епічне побоїще прямо в морі. Відпочивальники побилися через медуз. Інцидент потрапив на відео, про це очевидці повідомили виданню «Новини Бердянська» в Facebook.

    «Побоїще» відбулося на пляжі Верхової в Бердянську. Люди почали битися після суперечки про медуз. Одна компанія почала викидати морських мешканців на берег, а іншій компанії це не сподобалося. Словесна перепалка швидко переросла в масову бійку.

    Очевидці інциденту, знімаючи бійку на відео, намагалися присоромити агресивних туристів. Однак відпочивальники були налаштовані рішуче, людей відтягували один від одного, але ті все одно рвалися «в бій».

    Нагадаємо, нашестя медуз на узбережжі Азовського моря принесло туристам багато незручностей. На популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

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    Теги: пляжі
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    У Бердянську туристи на пляжі побилися через медуз (відео)